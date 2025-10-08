Com novidades, Seleção segue preparação para duelo com a Coreia do Sul

Seleção Brasileira segue preparação para amistosos da Data Fifa / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Seleção Brasileira segue sua preparação para os amistosos da Data Fifa de outubro. Nesta quarta-feira, 8, o técnico Carlo Ancelotti comandou o terceiro treino do Brasil em Seul, desta vez com 25 jogadores à disposição. Mesmo apenas com Joelinton ausente, o comandante ainda não deu indícios do time que pretende levar a campo contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, às 8 horas (de Brasília). O treino A atividade foi aberta à imprensa durante 35 minutos. Os primeiros jogadores a irem a campo foram os goleiros. Cláudio Taffarel realizou o aquecimento de Bento, John e Hugo Souza, com exercícios de reflexo.

Enquanto os goleiros realizavam a primeira atividade da posição, os jogadores de linha iniciaram aquecimento, com rodas de passe pelo alto, sem deixar a bola cair. Logo depois, os auxiliares de Ancelotti começaram treino físico, com exercícios de corrida. A última atividade aberta à imprensa foi o bobinho feito pelos jogadores de linha. Ainda nesta quarta-feira é esperada a chegada do último jogador da Seleção. Nesta tarde, Joelinton integrará a equipe de Ancelotti.







