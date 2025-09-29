Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esportes do POVO ao vivo: Ceará visita São Paulo; Fortaleza vence Sport na Série A

A edição desta segunda-feira, 29, do programa Esportes do POVO trará as análises e principais repercussões da vitória do Fortaleza sobe o Sport nesse sábado. O programa abordará ainda as principais informações sobre o jogo do Ceará, que visita o São Paulo hoje à noite no Morumbis.

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO. 

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta segunda-feira, 29:

