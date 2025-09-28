Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Bahia e Palmeiras é neste domingo, 28, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bahia e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 28 de setembro (28/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Bahia x Palmeiras: como chegam os times
O Palmeiras vive um ótimo momento na temporada. O técnico Abel Ferreira encontrou um caminho novamente, sobretudo com a dupla de ataque Flaco López e Vitor Roque. O Verdão detém uma sequência invicta de dez partidas, com oito vitórias e dois empates.
O Alviverde vem de uma grande classificação às semifinais da Libertadores, eliminando o River Plate. Já no Campeonato Brasileiro, ainda está brigando pelo título e figura na terceira posição, com 49 pontos - dois a menos que o líder Flamengo. Tendo um jogo a menos que o rival, o Palmeiras depende apenas de si para alcançar o topo da tabela.
Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4 a 1 no Allianz Parque. Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira (duas vezes) marcaram para os donos da casa.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Bahia, por outro lado, passa por uma fase ruim. O Tricolor de Aço vem de uma sequência negativa e não sabe o que é vencer há quatro partidas entre todas as competições, amargando três derrotas e um empate.
Apesar disso, os comandados de Rogério Ceni ainda ocupam uma boa posição na tabela. A equipe baiana aparece na sexta colocação, com 37 pontos conquistados.
O Bahia chega para o duelo depois de uma derrota para o Vasco por 3 a 1, fora de casa, em jogo atrasado da 16ª rodada da Série A. (Com Gazeta Esportiva)
Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Palmeiras
Domingo, 28 de setembro (28/09), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Bahia x Palmeiras
Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do Sul; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente