Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Palmeiras vai enfrentar o Bahia hoje, 28, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Bahia e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 28 de setembro (28/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia x Palmeiras: como chegam os times O Palmeiras vive um ótimo momento na temporada. O técnico Abel Ferreira encontrou um caminho novamente, sobretudo com a dupla de ataque Flaco López e Vitor Roque. O Verdão detém uma sequência invicta de dez partidas, com oito vitórias e dois empates. O Alviverde vem de uma grande classificação às semifinais da Libertadores, eliminando o River Plate. Já no Campeonato Brasileiro, ainda está brigando pelo título e figura na terceira posição, com 49 pontos - dois a menos que o líder Flamengo. Tendo um jogo a menos que o rival, o Palmeiras depende apenas de si para alcançar o topo da tabela. Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4 a 1 no Allianz Parque. Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira (duas vezes) marcaram para os donos da casa.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Bahia, por outro lado, passa por uma fase ruim. O Tricolor de Aço vem de uma sequência negativa e não sabe o que é vencer há quatro partidas entre todas as competições, amargando três derrotas e um empate. Apesar disso, os comandados de Rogério Ceni ainda ocupam uma boa posição na tabela. A equipe baiana aparece na sexta colocação, com 37 pontos conquistados.