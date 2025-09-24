Esportes do POVO ao vivo: Disputa no gol do Fortaleza; Ceará em queda defensiva?

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quarta-feira, 24, do programa Esportes do POVO trará os bastidores da preparação do Ceará e Fortaleza para a 25ª rodada da Série A e as últimas notícias da dupla

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.