Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo e online pela Sul-AmericanaJogo da Sul-Americana entre Fluminense e Lanús é nesta terça-feira, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Lanús se enfrentam hoje, terça-feira, 23 de setembro (23/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta) e no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fluminense x Lanús: como chegam os times
Entre a derrota no primeiro confronto entre as equipes e o jogo de volta, o Fluminense conseguiu um triunfo sobre o Vitória, no último sábado, pelo Brasileiro.
Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, lembrou ao torcedor que na Copa do Brasil, há duas semanas, o Tricolor perdeu por 1 a 0 na ida e se classificou após vencer por 2 a 0 no Maracanã.
"O torcedor foi responsável também por aquele jogo e por isso precisamos muito dele nesta terça-feira, nos apoiando. Mais uma vez teremos que virar o jogo que começou na partida de ida", disse ele.
Neste fim de semana, o Lanús venceu o Platense por 2 a 1 pelo Campeonato Argentino, competição em que aparece na quarta colocação de seu grupo.
Pelo lado do Lanús, o técnico Mauricio Pellegrino entende que seu time segue não sendo o favorito, mesmo tendo vencido na ida.
"Nós sabemos do poder de equipes como o Fluminense, ainda mais em casa. Mas nosso time está muito empolgado com a possibilidade de ganhar, como fez na Argentina", disse ele. (Com Gazeta Esportiva)
Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana
- SBT: canal de TV aberta
- Paramount+: serviço de streaming
Sul-Americana: dia e horário do jogo Fluminense x Lanús
Terça-feira, 23 de setembro (23/09), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x Lanús
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
