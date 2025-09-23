Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O Fluminense vai se enfrentar hoje, 23, pela Sul-Americana. / Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense e Lanús se enfrentam hoje, terça-feira, 23 de setembro (23/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta) e no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x Lanús: como chegam os times Entre a derrota no primeiro confronto entre as equipes e o jogo de volta, o Fluminense conseguiu um triunfo sobre o Vitória, no último sábado, pelo Brasileiro. Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, lembrou ao torcedor que na Copa do Brasil, há duas semanas, o Tricolor perdeu por 1 a 0 na ida e se classificou após vencer por 2 a 0 no Maracanã. "O torcedor foi responsável também por aquele jogo e por isso precisamos muito dele nesta terça-feira, nos apoiando. Mais uma vez teremos que virar o jogo que começou na partida de ida", disse ele.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Neste fim de semana, o Lanús venceu o Platense por 2 a 1 pelo Campeonato Argentino, competição em que aparece na quarta colocação de seu grupo. Pelo lado do Lanús, o técnico Mauricio Pellegrino entende que seu time segue não sendo o favorito, mesmo tendo vencido na ida.