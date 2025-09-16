FCF divulga tabela básica do Campeonato Cearense Feminino 2025

FCF divulga tabela básica do Campeonato Cearense Feminino 2025Estadual irá iniciar em duas semanas, no dia 27 de setembro, e tem finais previstas para novembro
A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou a tabela básica do Campeonato Cearense Feminino de 2025. Com sete equipes confirmadas, o torneio estadual será iniciado no último final de semana de setembro, no dia 27, com finais marcadas para ocorrer no mês de novembro.
Na primeira fase da competição, dois grupos regionalizados —compostos por Ceará, Fortaleza, São Gonçalo e The Blessed na Chave A; e R4, Hiroos Cariri e Movimenta na Chave B — irão disputar jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas de competição.
Atual campeão, o Ceará iniciará a defesa do título recebendo o São Gonçalo. Na primeira rodada, o Fortaleza receberá o The Blessed e o Hiroos Cariri jogará diante do Movimenta. Os dois Clássicos-Rainha da primeira fase estão marcados para ocorrer nas rodadas 3 e 6, nos dias 8 e 25 de outubro, respectivamente.
Ao final da primeira fase, os dois melhores clubes de cada chaveamento irão para as semifinais, quando o 1º colocado do Grupo A confronta o 2º colocado do Grupo B, e o 1° colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo A em jogos de ida e volta. A partir dessa fase da competição, a FCF será responsável pelos custos de transporte, hospedagem e alimentação das equipes. As finais também serão divididas em jogos de ida e volta.
Confira a tabela básica do Cearense Feminino:
1ª rodada - 27/09
- Ceará x São Gonçalo
- Fortaleza x The Blessed
- Hiroos Cariri x Movimenta
2ª rodada - 04/10
- Fortaleza x São Gonçalo
- The Blessed x Ceará
- Movimenta x R4
3ª rodada - 08/10
- Ceará x Fortaleza
- São Gonçalo x The Blessed
- R4 x Hiroos Cariri
4ª rodada - 11/10
- São Gonçalo x Ceará
- The Blessed x Fortaleza
- Movimenta x Hiroos Cariri
5ª rodada - 18/10
- São Gonçalo x Fortaleza
- Ceará x The Blessed
- R4 x Movimenta
6ª rodada - 25/10
- Fortaleza x Ceará
- The Blessed x São Gonçalo
- Hiroos Cariri x R4
Semifinais
- Jogos de ida - 01/11
- Jogos de volta - 08/11
Finais
- Jogo de ida - 15/11
- Jogo de volta - 22/11