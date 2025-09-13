Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Em 2025, Lucero já tem 37 partidas disputadas em 2025 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Fortaleza e Vitória se enfrentam hoje, sábado, 13 de setembro (13/09), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Vitória: como chegam os times O Fortaleza chega para o confronto com os ânimos renovados após a chegada de Palermo. O treinador teve cerca de seis dias livres para trabalhar com o elenco tricolor, realizar ajustes e montar o time que julga ideal para seu modelo tático. Ainda assim, apesar da presença do argentino ter inicialmente renovado a esperança de parte dos torcedores, o cenário vivido pelo clube é muito desafiador.

Para a partida, Palermo conta comquatro desfalques certos: os zagueiros Kuscevic e Benevenuto, o lateral-direito Tinga e o atacante Moisés, todos por questões físicas. Por outro lado, o técnico argentino tem o retorno de Marinho, que cumpriu suspensão na rodada passada. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Adversário do Fortaleza, o Vitória conseguiu ir para a pausa da Data-Fifa com um clima mais ameno ao vencer o Atlético-MG no Barradão. Antes de enfrentar o Galo, o Leão baiano chegou a ficar seis partidas sem triunfos na Série A, período em que sofreu uma humilhante goleada por 8 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã – resultado que culminou na demissão de Carille e em protestos da torcida. Rodrigo Chagas, que comandou o Vitória contra o Atlético-MG, deixou de ser interino e foi efetivado como técnico pela diretoria rubro-negra. Ele se tornou ídolo do clube como jogador e já assumiu o comando na beira do campo em outras ocasiões importantes – em 2020, por exemplo, ajudou a livrar o time do rebaixamento para a Série C. Na escalação, Rodrigo Chagas deve utilizar três velhos conhecidos do futebol cearense no ataque: Erick, ex-Ceará, Osvaldo, que tem forte identificação com o Fortaleza, e Renato Kayzer, que vestiu a camisa tricolor recentemente. O treinador terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção de Rúben Ismael e Jamerson, lesionados. (Com Mateus Moura)

