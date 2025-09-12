Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza recebe o Vitória; Ceará encara o Vasco; Clássico-Rei de futsal

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 12, do programa Esportes do POVO terá todas as informações pré-jogo dos compromissos de Ceará e Fortaleza pela 23ª rodada da Série A. O programa falará ainda sobre o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense de futsal que acontece nesta noite.

