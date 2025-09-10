Raphinha reclama de altitude e critica árbitro por pênalti marcado contra Bolívia

O árbitro Cristian Garay também foi criticado pelo atacante devido ao pênalti que acabou sendo marcado a favor dos bolivianos e que definiu o resultado do jogo

O Brasil sofreu para fazer frente à Bolívia nesta terça. Profundamente afetado pela altitude de El Alto, o escrete canarinho não conseguiu fazer fluir seu jogo, adotando uma postura extremamente cautelosa a fim de evitar as consequências do ar rarefeito, o que abriu caminho para os bolivianos gostarem da partida.

O atacante Raphinha saiu de campo na bronca após a derrota do Brasil para a Bolívia , nesta terça-feira, 9, em El Alto, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O camisa 10 da Seleção, acionado no segundo tempo, reclamou da altitude de mais de 4 mil metros e da arbitragem do chileno Cristian Garay.

O árbitro Cristian Garay também foi criticado por Raphinha devido ao pênalti que acabou sendo marcado a favor da Bolívia e que definiu o resultado do jogo. Inicialmente, o chileno não havia assinalado a falta de Bruno Guimarães em Fernández dentro da área, mas acabou cedendo após revisão do VAR.

“Não tem nem que ter numa pergunta. Quando uma equipe te coloca para jogar a 4 mil metros de altitude para poder ganhar o jogo, desfavorece bastante as outras seleções. Num jogo equilibrado, onde o árbitro achou um pênalti, isso complica ainda mais o nosso jogo dentro de campo”, disse Raphinha à TV Globo.

Com o resultado, o Brasil terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na quinta colocação, com 28 pontos, após começar a última rodada na vice-liderança, atrás somente da Argentina. Mas, como a vaga para a Copa do Mundo já estava assegurada desde a última Data Fifa, a posição na tabela não terá nenhum efeito para o time comandado por Carlo Ancelotti.

“A gente teve um pouco de dificuldade, principalmente no começo da competição. Ganhamos nossos primeiros dois jogos, depois tivemos dificuldades. Acho que nosso objetivo principal era classificar para a Copa e acho que a gente conseguiu isso. Agora é continuar trabalhando para poder chegar no melhor momento para a Copa”, completou Raphinha.