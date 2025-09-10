Presidente da CBF dispara contra tratamento na Bolívia: "Uma várzea"

Samir Xaud não economiza nas palavras ao reclamar de truculência policial, da arbitragem e até dos gandulas, revelando que irá à Conmebol

A derrota da Seleção Brasileira para a Bolívia , nesta terça-feira, 9, não caiu bem para Samir Xaud, presidente da CBF. Após o prélio, disputado em El Alto, nos arredores de La Paz, o mandatário detonou a arbitragem, a polícia e até mesmo os gandulas, lamentando a recepção brasileira em solo boliviano.

Assim, alcunhou os ocorridos desta terça como uma "várzea", anunciando que cobrará providências por parte da Conmebol, entidade que organiza o futebol da América do Sul.



"É uma tristeza o que aconteceu hoje aqui. Desde a nossa chegada, o que vimos foi anti-jogo, mesmo com essa atitude de 4 mil metros. Jogamos contra a arbitragem, jogamos contra a polícia, jogamos contra os gandulas tirando as bolas de campo, puxando as bolas, colocando bolas dentro de campo. Então, me desculpa a palavra, mas uma verdadeira várzea hoje. É o que nós não esperamos para o futebol mundial, nem para o futebol sul-americano", disse o presidente em entrevista ao SporTV.

Posteriormente, seguiu duro nas críticas, especialmente em relação às marcações do árbitro Cristian Garay (CHL) e de seus auxiliares, Miguel Rocha (CHL) e Juan Serrano (CHL). Xaud, afinal, insinuou favorecimento da equipe de arbitragem aos donos da casa.

"O que nós queremos é engrandecer ainda mais esse tipo de atitude, principalmente aqui jogando na altitude de mais de 4 mil metros. Fica difícil jogar futebol e ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo contra uma seleção. Então, espero que a Conmebol tome providências, justamente porque temos tudo gravado, tudo que aconteceu aqui dentro de campo hoje. E isso não pode acontecer, isso é um absurdo", exclamou.