Galhardo diz que só não vendeu mais camisa que Neymar: "Contra fatos não há argumentos"

O atacante, que já atuou por Ceará e Fortaleza, falou ainda sobre o seu futuro quando se aposentar do futebol como atleta
Após o acesso do Santa Cruz à Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Thiago Galhardo relembrou sua fala ao chegar no clube pernambucano, quando afirmou que suas camisas só não seriam mais vendidas que as do Neymar no Santos.  A entrevista foi concedida ao programa Sala do Esporte, da Bandsports, nesta segunda-feira, 8.

Segundo ele, a teoria foi concretizada — ainda que não tenha os números oficiais. O ofensivo projetou ainda seu futuro no futebol após se aposentar dos campos. Galhardo pretende fazer cursos de técnico e de gestão do esporte.

"Contra fatos, não há argumentos. Quando eu disse que mexi com o Brasil esse ano, tirando as vendas de camisas do Neymar, eu fui o que mais vendeu em 24 horas. Isso não é argumento, é um fato", diz o jogador. No futebol cearense, Galhardo passou por Ceará e Fortaleza.

Agora, ajudou o Santa Cruz-PE a conquistar o acesso, mas já fala um provável fim de carreira. O atleta conta que vai tirar pelo menos dois anos para descansar após a aposentadoria. Após isso, vai estudar gestão de clubes e vai fazer cursos para técnico na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para então decidir se continuará no esporte em outro cargo.

