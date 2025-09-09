Bolívia x Brasil: onde assistir ao vivo e online pelas Eliminatórias

O Brasil vai enfrentar o Bolívia hoje, 9, pelas Eliminatórias da Copa 2026. / Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Bolívia e Brasil se enfrentam hoje, terça-feira, 09 de setembro (09/09), em jogo válido pela 18ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia, às 20h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e na GE TV (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bolívia x Brasil: como chegam os times A Bolívia sonha com uma vaga na repescagem, mas precisa vencer e torcer por um tropeço da Venezuela. Atualmente, é a oitava colocada, com 17 pontos, um a menos que os venezuelanos. No último jogo, perdeu para a Colômbia por 3 a 0. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Já classificado, o time de Carlo Ancelotti usa a partida para testes. Contra o Chile, na rodada anterior, venceu por 3 a 0, com boa atuação de reservas como Paquetá e Luiz Henrique. O treinador deve mandar a campo uma formação bastante modificada. (Com Gazeta Esportiva)