Galhardo cumpre promessa, se emociona e atravessa campo de joelhos após acesso à Série C

A promoção de divisão do Santa Cruz foi conquistada após o empate em 1 a 1 com o Mecão, depois de terem vencido o jogo de ida por 1 a 0

O avançado, ex-Fortaleza e Ceará, atravessou de joelho o campo da Arena das Dunas para, segundo ele, pagar uma promessa feita no momento de sua chegada ao Arruda, no dia 16 de fevereiro deste ano.

O Santa Cruz-PE conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro na tarde do último domingo, 7, ao superar o América-RN. Após o jogo, o atacante Thiago Galhardo, principal contratação da equipe Coral na temporada, foi visto realizando um ato de fé no palco da classificação.

“Foi feita há sete meses (a promessa). Disse que no acesso ajoelharíamos aqui. Trouxe isso com Cabo (técnico) e isso é uma coisa pessoal minha, não ia obrigar ninguém a fazer. Estou muito feliz. Dói o joelho pra caramba, mas tem um propósito muito legal”, disse Galhardo enquanto atravessava o campo.

Adquirido em meio à transição para SAF, a chegada do atacante aumentou as expectativas dos adeptos do Tricolor pernambucano para o acesso à Terceirona. Após um início de competição tranquilo, as partidas foram se acirrando, mas a promoção de divisão foi conquistada após o empate em 1 a 1 com o Mecão, depois de terem vencido o jogo de ida por 1 a 0.

“Aprendi que os times da Série A só têm um campeão. Mas na B, C e D são quatro campeões. O mais importante de tudo é a conquista de aceso. Depois você mira o título. Quando começa lá atrás são 20 jogos e eles acabaram agora. Quero o título, mas não me importo se parar por aqui. Tiro hoje um peso das costas muito grandes”, ressaltou o atacante.