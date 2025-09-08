FutCast ao vivo: Era Palermo no Fortaleza; Ceará: ajustes, Condé e recorde

FutCast ao vivo: Era Palermo no Fortaleza; Ceará: ajustes, Condé e recordeO FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 8, Lucas Mota, Thiago Minhoca e Rangel Diniz debatem a chegada do argentino Martín Palermo ao comando técnico do Fortaleza. O trio comentará ainda as últimas notícias do Ceará e o recorde de Léo Condé como técnico mais longevo da história recente.
