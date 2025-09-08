Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FutCast ao vivo: Era Palermo no Fortaleza; Ceará: ajustes, Condé e recorde

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
Autor Esportes O POVO
Esportes O POVO Autor
No FutCast desta segunda-feira, 8, Lucas Mota, Thiago Minhoca e Rangel Diniz debatem a chegada do argentino Martín Palermo ao comando técnico do Fortaleza. O trio comentará ainda as últimas notícias do Ceará e o recorde de Léo Condé como técnico mais longevo da história recente.

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 8, a partir das 9h30min:

