Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza encaminha venda de Kervin; Notícias do Ceará; Challenge Fortaleza

A edição desta quinta-feira, 28, do programa Esportes do POVO trará informações sobre a saída de Kervin Andrade do Fortaleza e as últimas notícias do Ceará. O programa trará ainda os detalhes do Challenge Famuly, triatlo que acontece em Fortaleza neste fim de semana.

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.