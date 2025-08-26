Esportes do POVO ao vivo: Lucca chega ao Ceará; Chances de rebaixamento do Fortaleza

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 26, do programa Esportes do POVO trará as prinicpais informações de mercado do Ceará e do Fortaleza, além de análises sobre o momento do clubes.

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.