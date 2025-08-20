Esportes do POVO ao vivo: Ceará vence o Bragantino no Castelão; Fortaleza perde para o Fluminense

Esportes do POVO ao vivo: Ceará vence o Bragantino no Castelão; Fortaleza perde para o FluminenseO Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO
A edição desta segunda-feira, 18, do programa Esportes do POVO trará as notícias e análises da vitória do Ceará e da derrota do Fortaleza na Série A, além das análise das partidas.
