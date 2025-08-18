Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Mirassol e Cruzeiro é nesta segunda-feira, 18, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Mirassol e Cruzeiro se enfrentam hoje, segunda-feira, 18 de agosto (18/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 20 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Mirassol x Cruzeiro: como chegam os times
O Mirassol mira seguir na parte de cima da tabela. O time do interior paulista faz grande campanha e ocupa a sétima colocação, com 28 pontos conquistados um a menos que o São Paulo, primeiro time do G6.
Recentemente, a equipe comandada por Rafael Guanaes viu chegar ao fim uma série de nove jogos de invencibilidade na competição. No último dia 9, o Mirassol perdeu para o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã.
Para o confronto contra o Cruzeiro, o treinador não conta com o zagueiro João Victor, que cumpre suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo na última rodada. Gabriel Knesowitsch deve ocupar o lugar do jogador.
Já o Cruzeiro viu o Flamengo abrir distância na liderança e o Palmeiras assumir a segunda colocação. No momento, o time de Leonardo Jardim ocupa a terceira posição, com 37 pontos, dois a menos que o Verdão e seis a menos que o Rubro-Negro.
Em seu último compromisso, a Raposa perdeu de virada para o Santos, por 2 a 1, em pleno Mineirão. Antes da derrota, a equipe celebrou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CRB, por 2 a 0.
O Cruzeiro chega desfalcado para a partida. O lateral Kaiki Bruno e os volantes Lucas Romero e Christian receberam o terceiro amarelo contra o Santos e não estão à disposição de Jardim. (Com Gazeta Esportiva)
Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Mirassol x Cruzeiro
Segunda-feira, 18 de agosto (18/08), às 20 horas (horário de Brasília).
Onde será Mirassol x Cruzeiro
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil; CONFIRA