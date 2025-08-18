Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Cruzeiro vai enfrentar o Mirassol hoje, 18, pelo Brasileirão. / Crédito: Rafael Vieira/Cruzeiro

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam hoje, segunda-feira, 18 de agosto (18/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 20 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol x Cruzeiro: como chegam os times O Mirassol mira seguir na parte de cima da tabela. O time do interior paulista faz grande campanha e ocupa a sétima colocação, com 28 pontos conquistados um a menos que o São Paulo, primeiro time do G6. Recentemente, a equipe comandada por Rafael Guanaes viu chegar ao fim uma série de nove jogos de invencibilidade na competição. No último dia 9, o Mirassol perdeu para o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã. Para o confronto contra o Cruzeiro, o treinador não conta com o zagueiro João Victor, que cumpre suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo na última rodada. Gabriel Knesowitsch deve ocupar o lugar do jogador.

Já o Cruzeiro viu o Flamengo abrir distância na liderança e o Palmeiras assumir a segunda colocação. No momento, o time de Leonardo Jardim ocupa a terceira posição, com 37 pontos, dois a menos que o Verdão e seis a menos que o Rubro-Negro. Em seu último compromisso, a Raposa perdeu de virada para o Santos, por 2 a 1, em pleno Mineirão. Antes da derrota, a equipe celebrou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CRB, por 2 a 0.