Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo e Palmeiras se enfrentam hoje, 17, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 17 de agosto (17/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Palmeiras: como chegam os times A equipe carioca ocupa o quinto lugar na tabela do Brasileirão, com 29 pontos conquistados. O Glorioso tem oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, além de 23 gols marcados e dez sofridos. Nos últimos seis compromissos, são três vitórias (Vasco, Sport e Fortaleza), dois empates (Corinthians e Vitória) e uma derrota (Cruzeiro). O técnico Davide Ancelotti também tem alguns problemas e não conta Bastos (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo), Cuiabano (lesão no tornozelo esquerdo) e Kaio Pantaleão (lesão na coxa direita). Já pensando no jogo de volta das oitavas da Libertadores, o Botafogo pode ter algumas mudanças na equipe. O carioca quer se manter nas primeiras posições e está apenas a um ponto do G4, que fecha com o Bahia, com 30 pontos, em quarto lugar.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vive bom momento no Brasileirão e está invicto há seis jogos. Ainda não foi derrotado no torneio desde o retorno do Mundial, há cerca de um mês. Nesse período, são quatro vitórias (Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Ceará) dois empates (Mirassol e Vitória). No Brasileirão, ocupa o terceiro lugar, com 36 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. São oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, além de 23 gols marcados e 16 sofridos.