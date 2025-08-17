Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Palmeiras é neste domingo, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Botafogo e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 17 de agosto (17/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Botafogo x Palmeiras: como chegam os times
A equipe carioca ocupa o quinto lugar na tabela do Brasileirão, com 29 pontos conquistados. O Glorioso tem oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, além de 23 gols marcados e dez sofridos. Nos últimos seis compromissos, são três vitórias (Vasco, Sport e Fortaleza), dois empates (Corinthians e Vitória) e uma derrota (Cruzeiro).
O técnico Davide Ancelotti também tem alguns problemas e não conta Bastos (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo), Cuiabano (lesão no tornozelo esquerdo) e Kaio Pantaleão (lesão na coxa direita).
Já pensando no jogo de volta das oitavas da Libertadores, o Botafogo pode ter algumas mudanças na equipe. O carioca quer se manter nas primeiras posições e está apenas a um ponto do G4, que fecha com o Bahia, com 30 pontos, em quarto lugar.
A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vive bom momento no Brasileirão e está invicto há seis jogos. Ainda não foi derrotado no torneio desde o retorno do Mundial, há cerca de um mês. Nesse período, são quatro vitórias (Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Ceará) dois empates (Mirassol e Vitória).
No Brasileirão, ocupa o terceiro lugar, com 36 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. São oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, além de 23 gols marcados e 16 sofridos.
Para a partida, o técnico Abel Ferreira ainda terá algumas baixas, como são os casos do meio-campista Raphael Veiga (dores no púbis) e dos atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Por outro lado, Bruno Fuchs, recuperado de edema na coxa esquerda, volta a ser opção. (Com Gazeta Esportiva)
Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Botafogo x Palmeiras
Domingo, 17 de agosto (17/08), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Botafogo x Palmeiras
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil; CONFIRA