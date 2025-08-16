Sport x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O São Paulo vai enfrentar o Sport hoje, 16, pelo Brasileirão. / Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

Sport e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 16 de agosto (16/08), em jogo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport x São Paulo: como chegam os times Quatro jogadores do sub-20 foram convocados para integrar a delegação do Tricolor para o duelo no Recife. São eles: o goleiro João Pedro, o zagueiro Igão, o meio-campista Pedro Ferreira e o lateral-esquerdo Nicolas. De olho na partida da próxima terça-feira, contra o Atlético Nacional, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, o goleiro Rafael, os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio e o atacante Luciano foram preservados e permanecerão na capital paulista. Além disso, Crespo terá as ausências de Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).

O Sport, por sua vez, encerrou, na última rodada, uma sequência negativa de 19 jogos sem vitória. A equipe venceu o Grêmio por 1 a 0, em pleno Rio Grande do Sul. Mesmo assim, o Leão da Ilha segue na lanterna do torneio, com apenas nove pontos. Para o duelo, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com Sérgio Oliveira (lesão ligamentar no tornozelo direito) e Diogo Hereda (lesão na região do púbis). (Com Gazeta Esportiva)


