Esportes do POVO ao vivo: Ceará apresenta Rodriguinho; Notícias do Fortaleza; Entrevista com Newton Filho

A edição desta quinta-feira, 14, do programa Esportes do POVO trará as últimas do Ceará e do Fortaleza. A edição de hoje receberá ainda o ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho, para uma entrevista exclusiva.

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO. 

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta quinta-feira, 14:

