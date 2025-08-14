Botafogo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Botafogo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre Botafogo e LDU Quito é nesta quinta-feira, 14, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Botafogo e LDU Quito se enfrentam hoje, quinta-feira, 14 de agosto (14/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Botafogo x LDU Quito: como chegam os times
Para este jogo o Botafogo terá o retorno do zagueiro Alexander Barboza, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, e do volante Marlon Freitas, que não atuou diante dos cearenses por conta do protocolo da Fifa sobre choque de cabeça. Ele tinha ficado desacordado na vitória de 1 a 0 sobre o Bragantino, que rendeu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.
Pelo lado da LDU, o técnico Tiago Nunes não esconde que aposta as suas fichas no jogo da volta. "O duelo fora de casa é muito complicado, mas, com todo respeito ao Botafogo, também somos muito fortes em nossa casa e temos condições de avançar", disse.
Apesar da derrota de 1 a 0 para o Aucas no fim de semana, pelo Campeonato Equatoriano, a LDU faz boa campanha na competição. Tiago Nunes vai promover neste duelo com o Botafogo os titulares poupados na competição nacional. (Com Gazeta Esportiva)
Botafogo x LDU Quito: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- Paramount+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo Botafogo x LDU Quito
Quinta-feira, 14 de agosto (14/08), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Botafogo x LDU Quito
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
