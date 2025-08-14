Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Libertadores entre Botafogo e LDU Quito é nesta quinta-feira, 14, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Botafogo e LDU Quito se enfrentam hoje, quinta-feira, 14 de agosto (14/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Botafogo x LDU Quito: como chegam os times  

Para este jogo o Botafogo terá o retorno do zagueiro Alexander Barboza, que cumpriu suspensão contra o Botafogo, e do volante Marlon Freitas, que não atuou diante dos cearenses por conta do protocolo da Fifa sobre choque de cabeça. Ele tinha ficado desacordado na vitória de 1 a 0 sobre o Bragantino, que rendeu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Pelo lado da LDU, o técnico Tiago Nunes não esconde que aposta as suas fichas no jogo da volta. "O duelo fora de casa é muito complicado, mas, com todo respeito ao Botafogo, também somos muito fortes em nossa casa e temos condições de avançar", disse.

Apesar da derrota de 1 a 0 para o Aucas no fim de semana, pelo Campeonato Equatoriano, a LDU faz boa campanha na competição. Tiago Nunes vai promover neste duelo com o Botafogo os titulares poupados na competição nacional. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x LDU Quito: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

  • Paramount+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Botafogo x LDU Quito

Quinta-feira, 14 de agosto (14/08), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será Botafogo x LDU Quito

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

