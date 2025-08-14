Atlético-MG x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Atlético-MG x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e online pela Sul-AmericanaJogo da Sul-Americana entre Atlético-MG e Godoy Cruz é nesta quinta-feira, 14, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentam hoje, quinta-feira, 14 de agosto (14/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Atlético-MG x Godoy Cruz: como chegam os times
Para chegar às oitavas de final da Sul-Americana, o Atlético-MG venceu o Atlético Bucaramanga fora de casa no jogo de ida (1 a 0) e foi derrotado pelo mesmo placar na Arena MRV, mas avançou após decisão por pênaltis, com o goleiro Everson decisivo.
Para esta fase, os reforços Alexsander, Biel e Reinier foram regularizados e podem entrar em campo.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Diferentemente do Galo, o Godoy Cruz classificou-se em primeiro do Grupo D, com três vitórias e três empates, mesma campanha do Grêmio, que ficou com o segundo lugar devido ao saldo de gols. Por outro lado, vem de seis jogos sem vencer na temporada. (Com Gazeta Esportiva)
Atlético-MG x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Sul-Americana: dia e horário do jogo Atlético-MG x Godoy Cruz
Quinta-feira, 14 de agosto (14/08), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Atlético-MG x Godoy Cruz
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
No Z-4 desde a 11ª rodada, Fortaleza tem 62,5% de chance de rebaixamento; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente