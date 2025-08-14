Atlético-MG x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O Atlético-MG vai enfrentar o Godoy Cruz hoje, 14, pela Sul-Americana. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentam hoje, quinta-feira, 14 de agosto (14/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Atlético-MG x Godoy Cruz: como chegam os times Para chegar às oitavas de final da Sul-Americana, o Atlético-MG venceu o Atlético Bucaramanga fora de casa no jogo de ida (1 a 0) e foi derrotado pelo mesmo placar na Arena MRV, mas avançou após decisão por pênaltis, com o goleiro Everson decisivo. Para esta fase, os reforços Alexsander, Biel e Reinier foram regularizados e podem entrar em campo. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp