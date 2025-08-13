Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Libertadores entre Flamengo e Internacional é nesta quarta-feira, 13, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Flamengo e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 13 de agosto (12/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.