Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre Flamengo e Internacional é nesta quarta-feira, 13, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Flamengo e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 13 de agosto (12/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Flamengo x Internacional: como chegam os times
No Flamengo, Filipe Luis não contará com Arrascaeta, artilheiro da equipe na temporada e suspenso pelo terceiro amarelo. O treinador, por outro lado, terá a volta do volante Jorginho, que ficou fora da partida contra o Mirassol por suspensão.
Já o técnico Roger Machado poderá escalar normalmente Aguirre e Vitão, que desfalcaram o Inter no recente confronto com o Red Bull Bragantino. Lesionados, Mercado e Carbonero serão desfalques para o confronto. Os atletas sofreram contusões na panturrilha direita e no músculo adutor da coxa esquerda, respectivamente. (Com Gazeta Esportiva)
Flamengo x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- Globo: canal de TV aberta
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo Flamengo x Internacional
Quarta-feira, 13 de agosto (13/08), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Flamengo x Internacional
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
