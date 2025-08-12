Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O São Paulo vai enfrentar o Atlético Nacional hoje, 12, pela Libertadores. / Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC

Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam hoje, terça-feira, 12 de agosto (12/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio Atanásio Giradot, em Medellín, na Colômbia, às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético Nacional x São Paulo: como chegam os times Para o duelo, o São Paulo chega embalado por cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O time venceu o Vitória por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou a equipe à sétima colocação, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro dentro do G6. Na Libertadores, por sua vez, o Tricolor foi o líder do Grupo D, somando 14 unidades - foram quatro triunfos e dois empates. A partida contra os baianos marcou também o retorno de Lucas, que não jogava desde maio por lesão no joelho. Apesar da boa fase, a equipe ainda carrega o peso recente da eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, situação que exigiu resposta emocional imediata do elenco. Hernán Crespo não poderá contar, no duelo do meio de semana, com Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).



O Atlético Nacional também vive boa fase. A equipe perdeu apenas uma das últimas nove partidas, somando seis vitórias e dois empates no período, e ocupa a vice-liderança do Campeonato Colombiano, com 11 pontos em seis jogos, atrás apenas do Junior Barranquilla, que soma 13. Na competição internacional, o time colombiano desembarca para o confronto vindo de uma campanha que lhe rendeu a segunda colocação no Grupo F, acumulando nove pontos — dois atrás do Internacional, que terminou na liderança. Na fase de grupos, o time de Medellín alternou bons e maus momentos, conquistando três vitórias e sofrendo três derrotas, e agora tenta aprontar longe de seus domínios.