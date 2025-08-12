América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Jogo da Sul-Americana entre América de Cali e Fluminense é nesta terça-feira, 12, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

América de Cali e Fluminense se enfrentam hoje, terça-feira, 12 de agosto (12/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), no SBT Sports (Youtube) e na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.