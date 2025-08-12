Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Jogo da Sul-Americana entre América de Cali e Fluminense é nesta terça-feira, 12, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
América de Cali e Fluminense se enfrentam hoje, terça-feira, 12 de agosto (12/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada no estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia, às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), no SBT Sports (Youtube) e na Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

América de Cali x Fluminense: como chegam os times  

Além de não contar com Ignácio, que trata uma lesão de grau dois no ligamento colateral medial do joelho, e com Thiago Silva, afastado por lesão de grau dois na posterior da coxa direita, o time perdeu também o meio-campista Nonato, poupado devido a desgaste muscular. Renato Gaúcho, portanto, faz mistério na escalação.

Do lado colombiano, o técnico Diego Raimondi também lida com baixas importantes: os atacantes Jhon Murillo e Dylan Borrero, ambos lesionados. Com isso, a dupla ofensiva será formada por Luís Ramos e Cristian Barrios. (Com Gazeta Esportiva)

América de Cali x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

  • SBT: canal de TV aberta
  • SBT Sports: canal do Youtube
  • Paramount+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo América de Cali x Fluminense

Terça-feira, 12 de agosto (12/08), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será América de Cali x Fluminense

Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

