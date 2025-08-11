Juventude x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Juventude x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Juventude e Corinthians é neste segunda-feira, 11, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Juventude e Corinthians se enfrentam hoje, segunda-feira, 11 de agosto (11/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 20 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Juventude x Corinthians: como chegam os times
O técnico Dorival Júnior ganhou novas baixas para o confronto. Memphis Depay (lesão muscular na coxa direita) e Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo) se machucaram no Derby e serão ausências. Os dois se juntaram ao volante Maycon (transição) e ao lateral Hugo (hérnia inguinal) no DM alvinegro.
Por outro lado, o treinador poderá contar com o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca. O defensor cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na última rodada.
Juventude x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Juventude x Corinthians
Segunda-feira, 11 de agosto (11/08), às 20 horas (horário de Brasília).
Onde será Juventude x Corinthians
Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
