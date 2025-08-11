FutCast ao vivo: Ceará fica no quase contra o Palmeiras; Fortaleza é goleado no Castelão

FutCast ao vivo: Ceará fica no quase contra o Palmeiras; Fortaleza é goleado no CastelãoO FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 11, Lucas Mota, Rangel Diniz e Thiago Minhoca debatem os principais lances das partidas do Ceará e do Fortaleza na 19ª rodada da Série A. O Alvinegro foi derrotado pelo palmeiras fora de casam enquanto Tricolor foi goleado pelo Botafogo no Castelão.
O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos