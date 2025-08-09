São Paulo x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O São Paulo vai enfrentar o Vitória hoje, 9, pelo Brasileirão. / Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

São Paulo e Vitória se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Vitória: como chegam os times Para este sábado, o São Paulo conta com desfalques importantes. São eles: Wendell e Arboleda (coxa esquerda), Oscar (coluna lombar), Calleri e Ryan Francisco (joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar). Além deles, Alan Franco acusou desgaste físico no jogo contra o Athletico-PR e pode ser preservado. Por outro lado, após três meses, Lucas Moura voltou a ser relacionado para um jogo do São Paulo. O atacante se recuperou de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e deve começar no banco de reservas.