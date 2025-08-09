São Paulo x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre São Paulo e Vitória é neste sábado, 9, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
São Paulo e Vitória se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
São Paulo x Vitória: como chegam os times
Para este sábado, o São Paulo conta com desfalques importantes. São eles: Wendell e Arboleda (coxa esquerda), Oscar (coluna lombar), Calleri e Ryan Francisco (joelho esquerdo) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar). Além deles, Alan Franco acusou desgaste físico no jogo contra o Athletico-PR e pode ser preservado.
Por outro lado, após três meses, Lucas Moura voltou a ser relacionado para um jogo do São Paulo. O atacante se recuperou de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e deve começar no banco de reservas.
Acesso o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Por sua vez, o Vitória vem de empate por 2 a 2 com o Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fábio Carille luta contra a zona de rebaixamento e está na 16ª posição, com 19 pontos. (Com Gazeta Esportiva)
São Paulo x Vitória: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Vitória
Sábado, 9 de agosto (9/08), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será São Paulo x Vitória
Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)
David Luiz acerta saída do Fortaleza e vai para o Pafos, do Chipre; CONFIRA