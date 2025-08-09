Flamengo x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Flamengo vai enfrentar o Mirassol hoje, 9, pelo Brasileirão. / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Mirassol se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Mirassol: como chegam os times Ainda sofrendo com os problemas físicos no elenco, o treinador rubro-negro deve novamente fazer alterações na escalação em relação ao time que enfrentou o Atlético-MG, na última quarta-feira. De La Cruz, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Danilo devem ser preparados para enfrentar o Inter. Já Erick Pulgar ainda não tem previsão de retorno. A dúvida fica sobre o aproveitamento de Arrascaeta, que iniciou a partida contra o Galo no banco, e de Everton Cebolinha, que retornou ao time em BH, mas atuou por apenas 60 minutos. Outro desfalque certo é o volante Jorginho, suspenso pelo terceiro amarelo. As boas notícias são a volta de Michael, fora por quase um mês por conta de lesão no tornozelo, e a possível estreia do meia colombiano Carrascal.

