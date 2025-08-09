Bragantino x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bragantino x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Bragantino e Internacional é neste sábado, 9, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bragantino e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Bragantino x Internacional: como chegam os times
O RB Bragantino entra em campo pressionado por resultados recentes e por uma série de desfalques. A equipe é o atual sexto colocado do Brasileirão, com 27 pontos, o time de Bragança tenta se firmar no G6 para seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A distância para o Botafogo, sétimo colocado, é de apenas um ponto. No entanto, o momento não é dos melhores. Afinal, são quatro derrotas seguidas e cinco jogos sem vencer, além da eliminação nas oitavas da Copa do Brasil justamente para o Alvinegro carioca.
Para a partida da 19ª rodada, o técnico Fernando Seabra lida com problemas em todas as áreas do elenco. Afinal, Eduardo Sasha (expulso), Agustín Sant’Anna e Eric Ramires (suspensos pelo terceiro cartão amarelo) estão fora. Além disso, o departamento médico ainda conta com Andrés Hurtado, Juninho Capixaba, Vinicinho, Eduardo, Guzmán Rodríguez, Matheus Fernandes e Henry Mosquera. Assim, a formação deve ter ajustes forçados, com a entrada de jovens e reservas imediatos.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Internacional tenta se afastar da parte de baixo da tabela. Atualmente na 13ª colocação, com 21 pontos, o Colorado tem apenas seis de vantagem para o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Nos dois últimos compromissos como mandante, a equipe de Roger Machado não venceu: empatou com o próprio Cruz-Maltino (1 a 1) e perdeu para o São Paulo (2 a 1). Além disso, a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o elenco e no treinador.
Contudo, para o jogo em Bragança, Roger Machado não poderá com os seguintes desfalques: Romero (lesão na coxa esquerda), Ivan (artroscopia no joelho esquerdo), Ricardo Mathias (desconforto na coxa esquerda), Fernando (lesão no joelho direito), Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo) e Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito). Assim, o treinador prepara o que tem de melhor à disposição para o confronto. Contudo, algumas mudanças podem acontecer já que no meio de semana, o Colorado terá o Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. (Com Jogada10)
Bragantino x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bragantino x Internacional
Sábado, 9 de agosto (9/08), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Bragantino x Internacional
Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP)
David Luiz acerta saída do Fortaleza e vai para o Pafos, do Chipre; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente