Bragantino x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Internacional enfrenta o Bragantino hoje, 9, pelo Brasileirão. / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Bragantino e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Bragantino x Internacional: como chegam os times O RB Bragantino entra em campo pressionado por resultados recentes e por uma série de desfalques. A equipe é o atual sexto colocado do Brasileirão, com 27 pontos, o time de Bragança tenta se firmar no G6 para seguir na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A distância para o Botafogo, sétimo colocado, é de apenas um ponto. No entanto, o momento não é dos melhores. Afinal, são quatro derrotas seguidas e cinco jogos sem vencer, além da eliminação nas oitavas da Copa do Brasil justamente para o Alvinegro carioca. Para a partida da 19ª rodada, o técnico Fernando Seabra lida com problemas em todas as áreas do elenco. Afinal, Eduardo Sasha (expulso), Agustín Sant’Anna e Eric Ramires (suspensos pelo terceiro cartão amarelo) estão fora. Além disso, o departamento médico ainda conta com Andrés Hurtado, Juninho Capixaba, Vinicinho, Eduardo, Guzmán Rodríguez, Matheus Fernandes e Henry Mosquera. Assim, a formação deve ter ajustes forçados, com a entrada de jovens e reservas imediatos. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp