Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense e Bahia se enfrentam hoje, 9, pelo Brasileirão. / Crédito: Marina Garcia/Fluminense FC

Bahia e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Bahia x Fluminense: como chegam os times Depois de dois empates sem gols, contra o Sport, pelo Brasileirão, e diante do Retrô, pela Copa do Brasil, o Esquadrão de Aço tenta voltar a vencer na temporada. O time carimbou a vaga nas quartas do torneio nacional e agora tenta se manter no G4 do Brasileirão para sonhar com a volta à Libertadores em 2026. A equipe fará a estreia de seu terceiro uniforme, predominantemente vinho, que tem o sol como “símbolo de força e transformação”. Assim, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Erick Pulga, Kanu, Fredi Lipert, todos entregues ao Departamento Médico. Além disso, Iago Borduchi é dúvida em virtude de uma virose. Com o apoio da torcida, o comandante tenta apostar na intensidade pelo lado do campo com Ademir e Cauly e nos gols de Willian José mais centralizado. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp