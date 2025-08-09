Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Bahia e Fluminense é neste sábado, 9, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bahia e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Bahia x Fluminense: como chegam os times
Depois de dois empates sem gols, contra o Sport, pelo Brasileirão, e diante do Retrô, pela Copa do Brasil, o Esquadrão de Aço tenta voltar a vencer na temporada. O time carimbou a vaga nas quartas do torneio nacional e agora tenta se manter no G4 do Brasileirão para sonhar com a volta à Libertadores em 2026. A equipe fará a estreia de seu terceiro uniforme, predominantemente vinho, que tem o sol como “símbolo de força e transformação”.
Assim, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Erick Pulga, Kanu, Fredi Lipert, todos entregues ao Departamento Médico. Além disso, Iago Borduchi é dúvida em virtude de uma virose. Com o apoio da torcida, o comandante tenta apostar na intensidade pelo lado do campo com Ademir e Cauly e nos gols de Willian José mais centralizado.
Após garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor deve poupar alguns de seus titulares visando o duelo com o América de Cali pelas oitavas da Sul-Americana, na terça (12). Nesse sentido, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar novamente com a dupla Thiago Silva e Ignácio, ambos lesionados e fora de combate por pelo menos quatro semanas.
Além disso, Otávio, que operou o tendão de Aquiles da perna esquerda, voltou a treinar, mas ainda precisa de ritmo de jogo. Renê, por sua vez, iniciou a transição depois de sofrer uma lesão no calcanhar esquerdo. Já Gabriel Fuentes sentiu dores no posterior da coxa esquerda e segue de fora. Por fim, Soteldo não estará à disposição por conta de uma lesão na posterior da coxa, enquanto Riquelme Felipe e Isque estão com a seleção sub-20. (Com Gazeta Esportiva)
Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bahia x Fluminense
Sábado, 9 de agosto (9/08), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Bahia x Fluminense
Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
