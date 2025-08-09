Augusto Melo sofre impeachment e deixa presidência do Corinthians

Augusto Melo deve deixar a presidência do Corinthians / Crédito: José Manoel Idalgo/ Agência Corinthians

Augusto Melo não é mais o presidente do Corinthians. Na tarde deste sábado, 9, os sócios do clube aprovaram o impeachment do mandatário em Assembleia Geral realizada no Parque São Jorge, por 1.413 votos a 620. O dirigente deixou o local sem falar com a imprensa entre as apurações da quinta e a sexta urna; ao todo, foram 16 urnas apuradas. Augusto Melo estava afastado do cargo desde o último dia 26 de maio, data em que o Conselho Deliberativo do Timão aprovou sua destituição devido ao seu suposto envolvimento nas irregularidades no contrato de patrocínio com a empresa VaideBet. Desde então, Osmar Stabile vinha exercendo a função de maneira interina.

Resultado da votação A favor do impeachment de Augusto: 1.413 votos; Contra o impeachment de Augusto: 620 votos; Brancos e nulos: 4 votos; Total: 2.037 votos. Durante a votação, houve um clima conturbado do lado de fora. Torcedores estenderam faixas contra Augusto Melo nos portões do Parque São Jorge, e houve ainda um princípio de tumulto quando uma sócia declarou apoio ao presidente afastado. Posteriormente, um trio elétrico que estava no local causou uma confusão ao tocar o hino do Palmeiras. Os corintianos cobraram o responsável pelo veículo, que pediu desculpas e se manteve no local. Na sequência, o caminhão reproduziu o hino do Vasco e irritou os torcedores, que perderam a paciência e atiraram pedras. O trio, então, deixou o local ao som do hino do Paysandu. Próximos passos Com a aprovação do impeachment, Augusto Melo deixa a cadeira presidencial, se torna inelegível pelos próximos dez anos e ainda corre o risco de sofrer um processo disciplinar de expulsão do Corinthians.

Agora, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior irá convocar uma eleição indireta, somente com a participação dos conselheiros, para definir quem será o presidente do clube até o final de 2026, quando se encerraria a gestão Augusto Melo. Associados que já cumpriram pelo menos dois mandatos no Conselho Deliberativo, independentemente de serem conselheiros atualmente, poderão se candidatar para o mandato "tampão". Presidente interino, Osmar Stabile deverá se candidatar para o pleito. Entenda os motivos Augusto Melo foi afastado da cadeira presidencial após votação do Conselho Deliberativo do Corinthians. O órgão aprovou por ampla maioria o impeachment do mandatário por conta do escândalo envolvendo a casa de apostas VaideBet, antiga patrocinadora máster do Timão. Poucos dias antes da votação, o presidente afastado foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa.

Voltando um pouco no tempo, no dia 12 de agosto de 2024, a Comissão de Justiça do Corinthians entregou um relatório para o Conselho Deliberativo a respeito de investigações sobre alguns temas que envolvem a gestão de Augusto, como as negociações com a VaideBet e a Gazin (empresa de colchões que tem espaço no uniforme de treino). Posteriormente, Augusto e pessoas que são ou já foram ligadas à gestão foram ouvidas pela Comissão de Ética. Além do presidente, Armando Mendonça (segundo vice-presidente), Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro), Yun Ki Lee (ex-diretor jurídico), Fernando Perino (ex-integrante do departamento jurídico), Marcelo Mariano (diretor administrativo) e Rubens Gomes (ex-diretor de futebol) foram investigados internamente.

Augusto entregou sua defesa à Comissão de Ética no final de setembro. No dia 26 de agosto, de forma paralela à investigação, um grupo de conselheiros enviou ao Conselho um requerimento que solicitava a destituição de Melo. O documento, de autoria do "Movimento Reconstrução SCCP", conteve mais de 50 assinaturas, número mínimo para que a solicitação fosse apreciada pelo presidente do CD. O documento pede "tramitação sucinta" e se apega, principalmente, ao Artigo 106, "b" e "d", do Estatuto do clube, além da Lei 14.597/23, referente a nova Lei Geral do Esporte, que dispõe sobre crimes de "Lavagem" ou ocultação de bens.