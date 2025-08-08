Esportes do POVO ao vivo: Tudo sobre Fortaleza x Botafogo e Palmeiras x Ceará

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta sexta-feira, 8, do programa Esportes do POVO trará as principais informações dos jogos de Ceará e Fortaleza pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão. A edição terá ainda as últimas notícias do esporte local e nacional.

