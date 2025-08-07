Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Jogo da Copa do Brasil entre Vasco e CSA é nesta quinta-feira, 7, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vasco e CSA se enfrentam hoje, quinta-feira, 7 de agosto (7/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x CSA: como chegam os times   

Sem vencer há sete jogos, eliminado na Sul-Americana e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco vive péssimo momento na temporada. O técnico Fernando Diniz, ameaçado no cargo, não poderá contar com o zagueiro João Victor, que recebeu o cartão vermelho no primeiro jogo. Além dele, Adson, lesionado, e Luiz Gustavo e Leandrinho, convocados pela Seleção sub-20, estão fora da partida.

No CSA, que vem de vitória sobre o Botafogo-PB na Série C, o técnico Márcio Fernandes não contará com Jackson, Kevyn e Álvaro, entregues ao departamento médico. (Com Gazeta Esportiva)

Vasco x CSA: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil: dia e horário do jogo Vasco x CSA

Quinta-feira, 7 de agosto (7/08), às 20 horas (horário de Brasília).

Onde será Vasco x CSA

São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

