Vasco x CSA: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O Vasco vai enfrentar o CSA hoje, 7, pela Copa do Brasil. / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Vasco e CSA se enfrentam hoje, quinta-feira, 7 de agosto (7/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Vasco x CSA: como chegam os times Sem vencer há sete jogos, eliminado na Sul-Americana e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco vive péssimo momento na temporada. O técnico Fernando Diniz, ameaçado no cargo, não poderá contar com o zagueiro João Victor, que recebeu o cartão vermelho no primeiro jogo. Além dele, Adson, lesionado, e Luiz Gustavo e Leandrinho, convocados pela Seleção sub-20, estão fora da partida.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp No CSA, que vem de vitória sobre o Botafogo-PB na Série C, o técnico Márcio Fernandes não contará com Jackson, Kevyn e Álvaro, entregues ao departamento médico. (Com Gazeta Esportiva)

