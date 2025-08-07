Tabela da Copa do Brasil 2025: como serão as quartas de final?As quartas de finais da Copa do Brasil iniciam dia 27 de agosto, com oito equipes na busca pelo título. Confira como será o sorteio
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a data do sorteio para as quartas de final da Copa do Brasil 2025. Ao todo, 16 times iniciaram a competição, mas apenas dez passam para a próxima fase.
Confira quando como serão as quartas de finais da Copa do Brasil e como será o sorteio.
Copa do Brasil 2025: CBF confirma data dos sorteios das quartas de final
Mesmo faltando um time para se classificar no torneio (Cruzeiro ou CRB), a CBF confirmou o sorteio dos confrontos para as quartas de final da Copa do Brasil para a terça-feira, 12 de agosto. O evento será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a partir das 10 horas (horário de Brasília).
Na ocasião, também ocorrem os sorteios dos jogos das oitavas de final da Copa do Brasil feminina.
Copa do Brasil 2025: como serão disputadas as quartas de final?
Seguindo o sistema da competição até o momento, as equipes disputarão as vagas para a próxima fase em jogos de ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.
Os papeis com os nomes dos oito times estarão no mesmo pote, ou seja, todos poderão se enfrentar. Já os jogos serão divididos em semanas: a partir de 27 de agosto serão os jogos de ida; e a partir de 11 de setembro serão disputados os jogos de volta.
Quais times estão classificados na Copa do Brasil?
- Athletico-PR
- Atlético-MG
- Bahia
- Botafogo
- Corinthians
- Fluminense
- Vasco
- Cruzeiro