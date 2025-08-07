Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza anuncia Helton Leite; Vina é apresentado no Ceará

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 7, do programa Esportes do POVO falará sobre a apresentação oficial do meia Vina ao Ceará; além das últimas notícias do Fortaleza. O programa trará as principais informações sobre as equipes cearenses que entrarão em campo neste fim de semana.

