CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Jogo da Copa do Brasil entre CRB e Cruzeiro é nesta quinta-feira, 7, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
CRB e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta-feira, 7 de agosto (7/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 21 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

CRB x Cruzeiro: como chegam os times   

Na Série B, o time comandado por Eduardo Barroca ocupa a 12ª colocação e faz campanha modesta. No entanto, na Copa do Brasil, a equipe vive boa fase e já eliminou o Santos, ex-clube de Neymar. Agora, tenta tirar outro gigante do caminho. No ataque, a dúvida está entre Mikael e Breno Herculano — este último marcou dois gols na derrota para a Chapecoense e foi o destaque da equipe.

Comandado por Leonardo Jardim, o Cruzeiro vive ótimo momento na temporada. No entanto, não conseguiu vencer em casa e agora precisa do resultado positivo fora para seguir na competição. A equipe conta com a grande fase de Kaio Jorge e Matheus Pereira. Já Gabigol, que oscila desde que chegou ao clube, deve compor o ataque. Hexacampeão da Copa do Brasil, o time mineiro busca o sétimo título. (Com Jogada10)

CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

  • Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil: dia e horário do jogo CRB x Cruzeiro

Quinta-feira, 7 de agosto (7/08), às 21 horas (horário de Brasília).

Onde será CRB x Cruzeiro

Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

