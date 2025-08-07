CRB x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O Cruzeiro vai enfrentar o CRB hoje, 7, pela Copa do Brasil. / Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

CRB e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta-feira, 7 de agosto (7/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

CRB x Cruzeiro: como chegam os times Na Série B, o time comandado por Eduardo Barroca ocupa a 12ª colocação e faz campanha modesta. No entanto, na Copa do Brasil, a equipe vive boa fase e já eliminou o Santos, ex-clube de Neymar. Agora, tenta tirar outro gigante do caminho. No ataque, a dúvida está entre Mikael e Breno Herculano — este último marcou dois gols na derrota para a Chapecoense e foi o destaque da equipe. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Comandado por Leonardo Jardim, o Cruzeiro vive ótimo momento na temporada. No entanto, não conseguiu vencer em casa e agora precisa do resultado positivo fora para seguir na competição. A equipe conta com a grande fase de Kaio Jorge e Matheus Pereira. Já Gabigol, que oscila desde que chegou ao clube, deve compor o ataque. Hexacampeão da Copa do Brasil, o time mineiro busca o sétimo título. (Com Jogada10)

