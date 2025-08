Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Do lado do Flamengo, o trio Danilo, De La Cruz e Pulgar continua entregue ao departamento médico. Já Luiz Araújo e Bruno Henrique não estarão disponíveis por apresentarem nível elevado de desgaste físico. Recuperado de uma tendinite, Everton Cebolinha retorna, mas deve ser opção no banco de reservas.

Nos últimos três confrontos entre as duas equipes com mando do Atlético-MG, o vencedor foi o Rubro-Negro: 2 a 1 no Brasileiro de 2023, 4 a 2 no Brasileiro de 2024 e 1 a 0 na final da Copa do Brasil do ano passado.

Por outro lado, pesa contra a equipe carioca um tabu em torneios mata-mata. Em sua história, o clube nunca conseguiu reverter um placar adverso no jogo de ida, atuando fora de casa no segundo jogo. Além disso, o Flamengo de Filipe Luis vem de três partidas sem vitórias. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

SporTV: canal de TV fechada

Premiere: serviço de pay-per-view

Copa do Brasil: dia e horário do jogo Atlético-MG x Flamengo

Quarta-feira, 6 de agosto (6/08), às 19 horas (horário de Brasília).