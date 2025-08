Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Alan Franco e Ferreirinha, que cumpriram suspensão contra o Internacional, ficam à disposição do técnico argentino. Por outro lado, Crespo não poderá contar com sete atletas, são eles:

O time comandado por Hernán Crespo venceu o Athletico-PR no jogo de ida, por 2 a 1, no Morumbis. Desta forma, o Tricolor precisa somente de um empate em Curitiba para se classificar às quartas de final da competição. Se o Athletico-PR ganhar por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva o Furacão à próxima fase.

Lucas (estiramento na cápsula posterior do joelho direito), Oscar (fraturas nos processos transversos das vértebras L1, L2 e L3), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Wendell (lesão na coxa esquerda) e Dinenno (já atuou por outra equipe na competição).

Do outro lado, o Athletico-PR vem de empate por 1 a 1 com o Paysandu, pela Série B. Na 11ª posição da competição, com 26 unidades, a equipe de Odair Hellmann não vence há seis jogos (três empates e três derrotas). (Com Gazeta Esportiva)



Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil: dia e horário do jogo Athletico-PR x São Paulo

Quarta-feira, 6 de agosto (6/08), às 19h30min (horário de Brasília).