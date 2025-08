Acusado de estupro, ex-Arsenal Thomas Partey responde em liberdade após pagar fiança

Ex-jogador do Arsenal, Thomas Partey , de 32 anos, vai responder em liberdade às acusações de estupro e agressão sexual no Reino Unido. O atleta ganês compareceu nesta terça-feira, 5, ao Tribunal de Magistrados de Westminster, onde pagou fiança — cujo valor não foi divulgado — para aguardar o processo judicial fora da prisão.

De acordo com a BBC, o ex-meia do Arsenal é acusado de dois estupros contra uma mulher, outros três contra uma segunda vítima, além de um caso de violência sexual envolvendo uma terceira mulher. Ainda conforme a imprensa local, todas as vítimas são inglesas.

Com a liberação sob fiança, Partey está proibido de deixar o Reino Unido, mudar de endereço sem autorização judicial ou se aproximar das denunciantes.

A advogada do jogador, Jenny Wiltshire, nega todas as acusações e afirma que Partey está à disposição da Justiça para colaborar com o caso e esclarecer os fatos.

Após o fim do contrato com o Arsenal, que optou por não renovar com o atleta ao fim da temporada, Partey está livre no mercado. Apesar das acusações, tem sido especulado por clubes espanhóis como Mallorca, Villarreal e Almería.