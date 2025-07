Rony desiste da rescisão contratual e chega a acordo com Atlético-MG

Após ter pedido rescisão contratual com o Atlético-MG, nesta última terça-feira, 23, o atacante Rony voltou atrás e desistiu da anulação. O atleta teria movido a ação na Justiça do Trabalho devido atrasos nos pagamentos de salário ou encargos, como FGTS, luvas e direito de imagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o dirigente, o clube mineiro chegou a um acordo com Rony e seu staff. A informação foi confirmada pela Gazeta Esportiva.

“O que eu posso dizer é que tá sendo retirada a ação. Não há nenhum tipo de demanda trabalhista em desfavor do Atlético a partir de amanhã de manhã. Foi feito um acordo com o atleta e o staff do atleta. Não tem nenhum problema, litígio”, disse Paulo Bracks à Rádio Itatiaia.

O técnico Cuca teve papel fundamental na resolução do impasse. O treinador entrou em contato com Rony, convencendo-o a dialogar com a diretoria do Atlético-MG. Em seguida, foi formalizado o acordo para os pagamentos pendentes serem realizados na manhã desta quarta-feira, 23.

Deste modo, Rony se reapresentará normalmente e treinará com o restante do elenco ainda hoje.