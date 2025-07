Fã de Thiago Galhardo tatua rosto do jogador em sessão feita na residência do atacante

Uma torcedora do Santa Cruz-PE surpreendeu e eternizou o rosto do atacante Thiago Galhardo na pele. Em vídeo divulgado nas redes sociais do atleta, no último domingo, 6, é possível ver a tatuagem feita nas costas da fã, próxima ao ombro esquerdo.

Segundo o atacante da equipe pernambucana, ele esteve presente durante toda a sessão de tatuagem, que ocorreu na casa do próprio atleta.