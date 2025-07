Às vésperas de decisão, meio-campista do Chelsea exalta Palmeiras: "Muito fortes"

Representante do futebol brasileiro no Super Mundial ao lado do Fluminense, Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Chelsea pelas quartas de final do Super Mundial. As equipes farão uma reedição da final do Mundial de 2021, quando a equipe londrina venceu por 2 a 1 na prorrogação.

Para Kieran Dewsbury-Hall, meia do clube inglês, os Blues estão muito ansiosos para o duelo e elogiou o Verdão.