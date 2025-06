"É emocionante estar de volta", diz Casemiro após retorno à seleção como titular

Velho conhecido de Carlo Ancelotti, volante voltou a atuar pela Amarelinha no empate sem gols com o Equador, nessa quinta-feira, 5

Casemiro saiu de campo sorridente nessa quinta-feira, 5, apesar do empate sem gols entre Brasil e Equador , em Guayaquil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O volante não escondeu a satisfação por poder voltar a vestir a camisa da Seleção e contribuir neste início de trabalho do técnico Carlo Ancelotti, velho conhecido dos tempos de Real Madrid.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nessa quinta, Casemiro foi titular no meio-campo da seleção brasileira ao lado de Bruno Guimarães e Gerson. O volante não foi convocado por quase dois anos, mas com Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid, parece despontar como uma peça importante, uma espécie de homem de confiança do treinador.

“Claro que era uma partida que queríamos a vitória. Sabíamos que era um jogo difícil, eles estão mais consolidados, têm mais tempo, vêm jogando bem. Pouco a pouco a gente vai crescendo”, comentou o experiente volante.

Apesar do empate fora de casa, Casemiro elogiou o desempenho defensivo da Amarelinha, que soube neutralizar as investidas do Equador e correu poucos riscos ao longo dos 90 minutos em Guayaquil.

“Tivemos um sistema defensivo muito forte, sólido. Eles tiveram mais posse de bola, mas demos poucas oportunidades para eles. Esse é o caminho. Se tratando de Seleção precisamos sempre ser melhores, mas são apenas dois, três dias com o novo treinador. No futebol não tem muito tempo para trabalhar, mas o ambiente está bom. Estou muito feliz por ter voltado, o ambiente é excelente aqui”, concluiu.