Brasil x Paraguai: tudo sobre o próximo jogo da seleção brasileira

Ancelotti busca primeira vitória à frente da seleção no duelo Brasil x Paraguai, jogo que pode confirmar a vaga para a Copa de 2026

Após empatar sem gols com o Equador na estreia de Carlo Ancelotti no comando técnico, a seleção brasileira já tem novo desafio marcado nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti estreia na seleção com empate; RELEMBRE início de outros técnicos