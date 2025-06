Ancelotti estreia na seleção com empate; relembre início de outros técnicos

Italiano fez seu primeiro jogo no comando técnico da Amarelinha com um empate diante do Equador, em Guayaquil

Carlo Ancelotti debutou no comando técnico da seleção brasileira na noite dessa quinta-feira, 5, com empate por 0 a 0, diante do Equador, em Guayaquil. Neste século, o italiano foi o oitavo treinador — Dunga e Felipão tiveram duas passagens — a estar à frente do Brasil e o único, ao lado de Carlos Alberto Parreira, em 2003, a empatar sem gols na largada.

Campeão do mundo em 1994, Parreira, na ocasião, tinha voltado à seleção para assumir o cargo após a saída de Scolari em 2002, para a seleção de Portugal. Reestreou no amistoso diante da China, em Guangzhou. A seleção também acabou empatando por 0 a 0.