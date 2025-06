Ancelotti confirma Marquinhos como capitão do Brasil até a Copa do Mundo

Zagueiro Marquinhos no jogo Equador x Brasil pelas Eliminatórias / Crédito: Rodrigo BUENDIA / AFP

O técnico Carlo Ancelotti garantiu que Marquinhos será o capitão da seleção brasileira neste ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026, passada a sua estreia à frente da equipe, nessa quinta-feira, 5, no empate sem gols com o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. “Creio que Marquinhos foi o capitão nos últimos anos, não é necessário mudar, seguimos assim. Ele foi muito bem, todos os quatro jogadores de trás, Alexsandro também merece ser ressaltado, fez seu primeiro jogo e foi muito bem atrás”, comentou Ancelotti.