Corinthians x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians x Santos: como chegam os times

O técnico Dorival Júnior preservou boa parte de seus titulares no meio de semana, contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, visando justamente o clássico. Assim, nomes como Yuri Alberto, Carrillo e Matheuzinho devem voltar a equipe principal contra o Santos.

Contudo, com uma entorse no tornozelo, Memphis Depay deve ser o principal desfalque do Timão no embate. Além disso, seguem no departamento médico o zagueiro Gustavo Henrique (hérnia inguinal), o volante Raniele (edema no músculo anterior da coxa direita) e o armador Rodrigo Garro (tendinite no joelho direito).

