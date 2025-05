Quantos jogos restam para Carlo Ancelotti no Real Madrid? Saiba mais

Carlo Ancelotti será o treinador do Brasil a partir do dia 26 de maio / Crédito: JAVIER SORIANO

Confirmado como o novo treinador da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti ficará no Real Madrid até o dia 25 de maio, data de encerramento desta edição do Campeonato Espanhol. Com remotas chances de título no torneio, restam três compromissos para Ancelotti com o clube merengue. Depois disso, no dia 26, o italiano fará sua primeira convocação pelo Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem é Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira? VEJA perfil e conquistas Confira os jogos restantes de Ancelotti no Real Madrid: Real Madrid x Mallorca - 14 de maio - 16h30min

- 14 de maio - 16h30min Sevilla x Real Madrid - 18 de maio - 14 horas

- 18 de maio - 14 horas Real Madrid x Real Sociedad - 25 de maio - 16 horas Quais as chances de título do Real Madrid de Carlo Ancelotti? Vice-colocado na tabela do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem 75 pontos e viu o líder Barcelona disparar com 82. As equipes se enfrentaram no último domingo, 11, com vitória da equipe catalã por 4 a 3. Para conquistar a competição, o Real Madrid deve fazer no mínimo sete pontos nos três jogos restantes. Em tal cenário, o clube precisaria que o Barcelona fosse derrotado em todos os duelos. Além disso, os merengues teriam que tirar uma diferença de 24 gols no saldo, o que é uma missão improvável matematicamente. QUANDO será a estreia de Carlo Ancelotti pelo Brasil? VEJA data